O enfermeiro José Lucas Freire Lopes, do município de Tibau, está curado após ter contraído a Covid-19. Ele foi o primeiro a testar positivo, sendo confirmado no dia 29 de março.

Ele que no dia 21 de março apresentou com alguns sintomas sugestivos do Coronavírus e de imediato iniciou o isolamento social, vindo a realizar o teste no dia 24 de março e tendo a confirmação no dia 29.

Hoje, 15 de abril, o enfermeiro voltou a realizar teste e para sua felicidade testou negativo, ou seja, está curado.

Diante o resultado, e ainda tendo todos os cuidados e orientação da Organização Mundial de Saúde voltou imediatamente para rever sua mãe. De lá, ele fez um vídeo, onde demonstra sua emoção por está curado.

No vídeo, o enfermeiro faz diversos agradecimentos, colocando sempre Deus em primeiro plano como “tudo que eu posso está naquele que me fortalece”, e também, agradeceu ao médico Dr. Rodolfo, aos profissionais da saúde, familiares, amigos e a secretária municipal de Saúde, Márcia Cristina, pelo apoio e suporte necessário.

“Agradeço também, imensamente, a todos que estiveram em oração pelo restabelecimento de nossa saúde. Eu estou muito feliz e curado. E peço a cada um de vocês: fique em casa, fique em casa por você, por quem você ama, pela sua família, essa doença não é fácil, não é de brincadeira. Viva a vida, preserve a vida. A sua, a de seus familiares e amigos”, finalizou Lucas.