Número de casos positivos para a Covid-19 no RN chega a 400, diz Sesap

O Rio Grande do Norte possui 400 confirmados, 2.232 suspeitos, 2.207 descartados e 20 óbitos causados pela Covid-19.

Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde Pública do Estado (Sesap), com informações colhidas até as 23h desta quarta-feira (15).

O 20º óbito no estado foi registrado em Canguaretama. De acordo com uma nota emitida pela prefeitura do município, o paciente tinha histórico de diabetes e hipertensão, que são fatores de agravamento da doença.

Até esta quinta-feira (16) já foram registradas mortes nas cidade de Mossoró (6), Natal (5), Tenente Ananias (2), São Gonçalo do Amarante (2), Cerro Corá (1), Taipu (1), Lagoa de Pedras (1), Apodi (1) e Canguaretama (1).

Ainda existem outros 12 óbitos em investigação nas cidades de Natal (3), Mossoró (2), Baraúna (1), Encanto (1), Lagoa Salgada (1), Parnamirim (1), Patu (1) e São Paulo do Potengi (1).

Quanto ao número de pacientes internados no estado sob suspeita ou com confirmação da Covid-19 são 113, destes, 61 estão em leitos de hospitais público e 52 em hospitais da rede privada.

A cidade de Mossoró agora apresenta 84 casos confirmados da Covid-19, representando uma incidência de 28,6 caso para cada 100 mil habitantes.