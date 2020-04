Isolda destina R$ 1,5 milhão para combate a Covid-19 em Mossoró e região

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) fez a proposição e os deputados logo aprovaram o redirecionamento das emendas parlamentares para a saúde no intuito de enfrentar a crise do covid 19 no Estado.

Isolda transferiu 1,5 Milhão em emendas distribuindo entre Mossoró e região.

Dos valores destinados a Mossoró, a deputada distribuiu 400 mil para o Tarcísio; 400 mil para o Rafael Fernandes e 50 mil para máscaras; luvas e álcool gel para o Abrigo Amantino Câmara.

Os demais são 100 mil para Upanema; 100 mil para Apodi; 100 mil para Currais Novos; 200 mil para o Hospital Cleodon Carlos de Pau dos Ferros e 150 mil para a Economia Solidária na produção de kits hospitalares com lençóis e materiais para os hospitais.

As emendas foram direcionadas após diálogo com prefeitos, secretarias e organizações dos municípios.

“Os casos de Covid estão aumentando em todo o Estado e precisamos buscar todos os recursos disponíveis para que a contaminação do vírus tenha o menor impacto possível. Dessa forma, nosso mandato está redirecionando o recurso das emendas para a saúde em Mossoró e região reforçando o combate ao coronavírus “, disse Isolda.