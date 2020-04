124 pessoas já estão recuperadas da Covid-19 no RN, segundo a Sesap

Nesta sexta-feira (17) a Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande Norte (Sesap) divulgou, pela primeira vez, o número de paciente curados da Covid-19 no estado. Ao todo, 124 pessoas já se recuperaram da doença.

A Sesap informou que os números serão atualizados pela secretaria de acordo com a evolução dos casos e os dados enviados pelas secretarias dos municípios.

Quanto aos testes positivos para a doença, o RN já contabiliza 463 casos, 63 novos caso em um período de 24h. Já os óbitos chegaram a 23 nesta sexta-feira, com dois novos casos registrados em Mossoró e o primeiro confirmado na cidade de Assu.

Outros doze óbitos estão em investigação pelo Laboratório Central do Estado e pelo Instituto de Medicina Tropical da UFRN.

O secretário estadual de saúde, Cipriano Maia, considera os números preocupantes e reforça a necessidade do isolamento e uso de máscaras.

"Os números são preocupantes e exigem de toda a sociedade o isolamento social, ficar em casa para evitar que progressão se mantenha", afirmou.

Durante a coletiva de imprensa realizada pela manhã, Cipriano informou que 125 leitos hospitalares estão ocupados hoje nas redes pública e privada.

"Nossas testagens mostram aumento exponencial do número de casos. Isso leva à necessidade de manter a vigilância e medidas de controle. Verificamos que o índice de isolamento caiu nos últimos dias no RN. Não podemos relaxar, a população deve contribuir ficando em casa e mantendo distanciamento quando sai para atividades essenciais. É preciso também proteger grupos mais vulneráveis, idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Tudo isso é extremamente necessário para reduzir o contágio e evitarmos chegar ao esgotamento da capacidade de atendimento dos hospitais públicos", argumentou o secretário de Saúde.

Nesta quinta-feira (16) o Governo do RN iniciou a distribuição aos municípios dos testes rápidos, importantes para aferir o comportamento da pandemia e orientar a tomada de decisões para a assistência de saúde. O estado praticamente não tem teste em fila de espera.

Cipriano Maia informou também que no Rio Grande do Norte a administração estadual vai manter o isolamento social para distender a curva da pandemia e para que não ameace o sistema de saúde como já está ocorrendo em outros estados do Brasil.