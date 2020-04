"Nós já nos cadastramos, estamos só aguardando Mossoró se cadastrar"

Estudantes conversaram com o deputado Allyson Bezerra e o vereador Petras Vinícius, na manhã de quinta-feira, 16, em frente a UPA do Bairro Belo Horizonte, que será transformada em unidade de campanha em Mossoró-RN.

O deputado estadual Allyson Bezerra (Solidariedade), juntamente com os vereadores Petras Vinícius (DEM) e Ozaniel Mesquita (DEM), visitou nesta quinta-feira (16) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Belo Horizonte, em Mossoró. No local está sendo instalado o Hospital de Campanha do município para receber pacientes do Covid-19.

É através deste programa que eles pretendem reforçar as fileiras contra o coronavirus em Mossoró, que já registrou oito óbitos em função do covid-19 desde o início da pandemia e tem dezenas de casos confirmados.

Os números mostram à urgência. 125 leitos hospitalares estão ocupados hoje nas redes pública e privada do Rio Grande do Norte.



Os casos confirmados são 463 e houve 23 óbitos em 10 municípios. Doze óbitos estão em investigação pelo Laboratório Central do Estado e pelo Instituto de Medicina Tropical da UFRN.

Apesar da urgência e a necessidade de pessoal na linha de frente com o coronavirus, Secretaria de Saúde não fez o cadastro no Ministério da Saúde. Preocupados com o avanço do coronavirus, os estudantes procuraram apoio da classe política em Mossoró.

Em reunião na manhã de quinta-feira,16, com o deputado Allyson bezerra, os estudantes pediram que ele intercedesse junto a Secretária de Saúde, Saudade Azevedo, para que a adesão seja feita o mais rápido possível.

“Esse programa foi lançado recentemente pelo governo federal e possibiliza que estudantes do quinto e sexto ano de medicina, juntamente com estudantes de enfermagem, fisioterapia e farmácia do último ano, atuem no combate ao coronavírus”, explica o estudante Henrique Oliveira.

O universitário, que estava acompanhado com vários outros colegas, disse que, para tanto, os gestores municipais ou diretores de hospitais precisam se cadastrar no sistema. Nós, alunos, já nos cadastramos e estamos aguardando os gestores se cadastrarem. Segundo informações a Prefeitura de Mossoró ainda não fez esse cadastro”, afirmou o estudante.

“Para isso, o gestor de Mossoró precisa cadastrar suas instituições no sistema”, completou Henrique Oliveira.

Allyson faz um apelo à Prefeitura de Mossoró, em específico a Secretaria Municipal de Saúde, para que faça a adesão do município ao Programa “O Brasil Conta Comigo”.

“Nós temos estudantes interessados em atuar e há uma necessidade de profissionais e eles estão se dispondo. Que a Prefeitura de Mossoró faça a adesão ao programa assim como a Secretaria do Estado de Saúde Pública já fez. Esse programa é o casamento perfeito, une quem está querendo prestar o serviço e quem está necessitando do serviço”, afirmou Allyson.

Também participaram da reunião os estudantes Arione Alves de Oliveira, Aglaube Airton de Sousa, Elisson Fernando Silva Lopes, José Marques Timbó Filho e José Adaílson Pereira Júnior, além do vereador Petras Vinícius (DEM). O deputado Allyson encaminhará ainda nesta sexta-feira (17), ofício à Prefeitura de Mossoró sobre o assunto.

Os estudantes também procuraram ajuda da deputada Isolda Dantas.

Após ouvir os apelos dos estudantes, numa reunião campal em frente a Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Belo Horizonte, o deputado Allyson disse que ia fazer contato direto com a secretária Saudade Azevedo para agilizar a adesão.

Segue vídeo da reunião.