Prefeitura solicita “carro fumacê” para combater o Aedes aegypti em Tibau

Mediante o número de notificações, a Prefeitura Municipal de Tibau solicitou o uso do carro fumacê para realizar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com Lázaro França, coordenador regional das arboviroses da Regional de Saúde, a medida representa o ciclo de aplicação do inseticida Ultra Baixo Volume (UBV), conhecido como fumacê.

Todavia, o combate que deveria iniciar nesta segunda-feira (20), em virtude de o Estado ter decretado ponto facultativo e na terça-feira (21) ser feriado, o carro fumacê que vem de Natal iniciará o trabalho na quarta-feira (22), à tarde.

“O mais tardar pode ser na quinta-feira, 23. Eu digo isso porque o carro vem de Natal, e quando aqui chegar é necessário preparar o incetividade, a vazão. Enfim, de certeza absoluta, na quinta-feira o carro fumacê estará nas ruas de Tibau”, garantiu Lázaro França.

O coordenador ressalta que está comprovada a incidência de casos de dengue e chikungunya, sendo a técnica complementar a utilização do carro fumacê.

“É preciso que a população faça sua parte com as ações de bloqueio de transmissão com ações de eliminação de focos do mosquito. A conscientização de limpeza diária todos devem fazer, e sabem como fazer, para que só assim o fumacê tenha eficácia”, alertou Lázaro França.

Ele ainda cita a necessidade de os moradores adotarem algumas medidas no momento em que o veículo passa pela rua, como manter portas e janelas abertas, evitar ficar próximo ao carro.