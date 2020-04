SESAP pede doações para agilizar ampliação de leitos no RN

O secretário adjunto da SESAP, Petrônio Spinelly divulgou nesta terça-feira, dia 21 de abril, divulgou os números de casos de Covid-19 no Rio Grande do Norte e pediu doações que, segundo ele, agiliza o processo de instalação de novos leitos na capital e no interior.

Petrônio Spinelly divulgou que no Rio Grande do Norte teve 2.754 casos suspeitos, 2.575 que foram descartados, 161 que se curaram, 28 óbitos e 8 casos de óbitos sendo apurados em todas as regiões do Estado.

Os casos de óbitos que estão sendo apurados em laboratório, se foi covid-19 ou não, são das cidades de Mossoró, Baraúna, Pau dos Ferros, São Pedro, Poço Branco, Acari, Parnamirim, Natal.

Destacou também que existe em todo o Rio Grande do Norte 92 pacientes internados, sendo que 57 destes em leitos de UTI, com respiração mecânica. Destes 92, 44 já testaram positivo para Covid-19 e 48 aguardam o resultado dos exames.





Ainda na entrevista desta terça-feira, o secretário adjunto da SESAP disse que iniciou um processo na capital e no interior de avaliação da rede pública de saúde para fazer a expansão no número de leitos de UTI e de internação (UCI) a disposição da população.

Disse que uma equipe da SESAP está na estrada verificando hospital por hospital, descobrindo o que existe o que é possível transformar em UTI ou UCI. O Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos, por exemplo, é forte candidato a ganhar uma UTI e leitos de UCI.

Em Mossoró, o trabalho no Hospital Regional Tarcísio Maia está bem avançado. Comenta-se também em abrir leitos em Apodi e Caraúbas, assim como ampliar em Pau dos Ferros. A proposta é atender o paciente perto de casa, inclusive se necessário for em UTI.

Petrônio Spinelly chamou atenção da importância das doações para agilizar a abertura de novos leitos. Ele disse que as vezes com a doação, é possível agilizar e muito a abertura de leitos hospitalares, pois os processos de compras do Estado são demorados.

O exemplo é a abertura dos leitos de UTI no Hospital Regional Tarcísio Maia. Estavam travados e com doações, a abertura foi agilizada e já está com pacientes internados.