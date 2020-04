Deputada e reitor eleito do IFRN conversam sobre intervenção

Nesta terça a deputada estadual Isolda Dantas entrevista o professor Arnóbio Araújo, reitor eleito do IFRN, acerca da intervenção do Ministério da Educação na instituição.

O encontro virtual acontece às 19h no Instagram e YouTube da deputada que conversará ao vivo com o professor.

O debate faz parte da atuação do mandato popular da deputada que vem desde o dia de ontem se posicionando nas redes e prestando apoio ao professor Arnóbio que deveria ter sido nomeado ao cargo o qual foi eleito no Instituto Federal, entretanto, em seu lugar, o governo Bolsonaro designou um professor que não participou do pleito.

Indignada diante da atuação antidemocrática do Presidente da República e do Ministério da Educação, Isolda vem prestando solidariedade ao reitor democraticamente eleito.

“Neste momento de tamanha vulnerabilidade diante da pandemia e da crise econômica, social e política que vivemos, nós unimos às forças democráticas para a suspensão da nomeação indicada e na defesa da posse real do reitor eleito. Pela democracia no IFRN e no Brasil”.