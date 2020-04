Governadores do Nordeste apresentam demandas ao novo ministro da saúde

Os Governadores do Nordeste se reuniram com o ministro da saúde, elson Teich, nesta segunda-feira (20), por videoconferência. Os gestores solicitaram ao Ministério o atendimento, com urgência, às demandas dos estados para o combate à Covid-19 no sentido de evitar o iminente colapso do sistema de saúde.

A situação pode acontecer caso não sejam adotadas medidas como o aumento de leitos de UTI, mais equipamentos como respiradores e ampliação do número de médicos e profissionais para atendimento à população acometida pela doença.

A chefe do Executivo potiguar, Fátima Bezerra, considerou a videoconferência de suma importância na relação dos governadores com o novo gestor.

“Nossas solicitações feitas ao ministro têm como principal objetivo salvar vidas e entendemos que isso só será possível com o primordial apoio do ministro Nelson Teich”, afirmou a governadora.

Pelos dados da Organização Mundial da Saúde, do próprio Ministério da Saúde e das secretarias estaduais da Saúde, é preciso ampliar as medidas como o isolamento social e, também, garantir que a população tenha um atendimento digno na rede hospitalar e isso só é possível com equipamentos, insumos e pessoal qualificado e suficientes para dar conta da demanda de pacientes que deverá aumentar nos próximos dias.

Na videoconferência com o ministro Nelson Teich, os governadores apresentaram as demandas dos Estados diante do grave quadro que a saúde pública enfrenta em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Apresentamos nossas dificuldades ao ministro que fez questão de ouvir de cada um dos governantes a real situação de cada estado e quais as demandas acham necessário para enfrentar a situação”, pontuou Fátima Bezerra que considerou o encontro produtivo.

A videoconferência foi solicitada pelos governadores na sexta-feira (17) e todas as solicitações feitas nesta segunda serão encaminhadas por ofício ao ministro que se comprometeu a dar uma resposta às demandas na próxima quinta-feira (23).