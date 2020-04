Decreto de isolamento social deve ser prorrogado no RN até dia 5 de maio

O decreto de isolamento social, uma das medidas do Governo do Estado do Rio Grande do Norte para barrar a contaminação pelo novo coronavírus, pode ser prorrogados ainda esta semana.

De acordo com uma nota emitida pelo próprio governo, nesta terça-feira (21), a governadora Fátima Bezerra, o vice-governador Antenor Roberto e secretários estaduais se reuniram, por videoconferência, com representantes da sindicatos e representantes do setor produtivo potiguar.

Na ocasião, foi discutida a vigência do decreto que diminuiu a concentração de pessoas nas ruas do estado, fechando o comércio e serviços não essenciais.

Durante o diálogo, o Governo propôs manter as regras de restrição do funcionamento do comércio até pelo menos o próximo dia 05 de maio, quando poderá ser reavaliada a possibilidade de retomada das atividades.

Já os representantes da Fiern, Fecomércio, Fetronor, Faern propuseram que o atual decreto não seja prorrogado da maneira como está editado atualmente e que o governo a flexibilizar o isolamento e liberar os estabelecimentos comerciais a voltarem a funcionar de maneira gradual e seguindo normas de segurança.

Após a reunião, um documento também foi enviado à prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, assinado pela CDL, Sindvarejo e ACIM, pedindo que, caso o decreto do governo do estado seja renovado, não seja acatado pela gestora.