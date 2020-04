Chuvas fazem diversos reservatórios “sangrarem” no interior do RN

As últimas chuvas que ocorreram por todo o Rio Grande do Norte ajudaram a elevar as reservas hídricas potiguares, segundo Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais, divulgado nesta quarta-feira (22).

O MOSSORÓ HOJE recebeu diversas imagens de açudes e barragens sangrando na região do alto oeste do RN. O açude Passagem, localizado em Rodolfo Fernandes, sangrou após mais de 9 anos.

Açudes menores, que não são monitorados pelo Igarn também amanheceram sangraram neste início de semana, como é o caso Açude do Livramento, em Janduís, o Açude da Fazenda Quixaba, em Messias Targino, a Barragem de Triunfo Potiguar e o açude de Itaú. Este último não registrava sangria há 11 anos.

Todos esse pequeno reservatório derramam água nos maior que abastecem o estado. Além do açude Passagem, o reservatório Encanto, localizado no município de Encanto, Riacho da Cruz II, em Riacho da Cruz e Dourado, em Currais Novos, que já haviam sangrado durante o mês de março, voltaram a sangrar.

As barragens, Pataxó, localizada em Ipanguaçu; Beldroega, em Paraú e Apanha Peixe, em Caraúbas, continuam a verter suas águas.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório estadual, com capacidade para 2,37 bilhões de metros cúbicos, acumula atualmente 838.686.868 m³, que correspondem a 35,34% do seu volume máximo e já supera o percentual que o manancial represava no final da quadra chuvosa de 2019, que era de 34,69% da sua capacidade.

Segundo maior manancial do Estado, a barragem Santa Cruz do Apodi, com capacidade para 599.712.000 m³, acumula atualmente 184.311.120 m³, que correspondem a 30,73% do seu volume máximo. A última vez que o reservatório atingiu esse acúmulo de água foi em janeiro de 2016.

Já o reservatório Umari, localizado em Upanema, com capacidade para 292.813.650 m³, acumula atualmente 147.854.328 m³, correspondentes a 50,49% do volume máximo do manancial. A barragem não atingia esse volume desde dezembro de 2013.

O açude Santo Antônio de Caraúbas, com capacidade para 8.538.109 m³ e que já sangrou nesta quadra chuvosa, continua com um aporte de 8.409.618 m³, correspondentes a 98,5% do seu volume máximo.

O açude Boqueirão de Parelhas, com capacidade para 84.792.119 m³, também recebeu aporte hídrico e acumula 25.701.823 m³, percentualmente 30,31% do seu volume máximo.

Também localizado no município, o manancial Caldeirão de Parelhas, com capacidade para 9.320.657 m³, na última semana represava apenas 17% da sua capacidade total e atualmente acumula 2.467.678 m³, que percentualmente representam 26,48% do seu volume máximo.

Já o açude Zangarelhas, localizado em Jardim do Seridó, que estava com apenas 0,95% da sua capacidade no dia 13 de abril, agora está acumulando 1.026.150 m³, percentualmente 12,96% do seu volume máximo que é de 7.916.000 m³.

O açude Itans, localizado em Caicó, também recebeu bom aporte após as últimas chuvas na região. Com capacidade para 75.839.349 m³, o manancial acumula 6.946.672 m³, percentualmente 9,16% do seu volume máximo.

No último relatório divulgado pelo Igarn em 13 de março o reservatório estava com 2.899.902 m³, que representavam apenas 3,82% da sua capacidade.

O reservatório Marechal Dutra, também conhecido como Gargalheiras, localizado em Acari, atualmente acumula 11.991.171 m³, percentualmente 26,99% da sua capacidade total que é de 44.421.480 m³.

A barragem Pau dos Ferros, com capacidade para 54.846.000 m³, acumula atualmente 13.630.154 m³, correspondentes a 24,85% do seu volume máximo.

As reservas hídricas superficiais totais do Estado já acumulam 1.525.226.598 m³, percentualmente, 34,85% da capacidade total do RN, que é de 4.376.444.842 m³. Este já é o maior volume hídrico estadual dos últimos 5 anos.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), monitora os 47 reservatórios, com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares.

Destes, atualmente 3 são considerados em nível de alerta, com volumes inferiores a 10% da sua capacidade, o que representa um percentual de 6,38% dos mananciais. Os secos são 2, percentualmente, 4,25% dos açudes monitorados.

Os mananciais que permanecem em nível de alerta são: Passagem das Traíras, em São José do Seridó, com 3,48% (porém o reservatório passa por obras não sendo possível grande acumulo); o açude Itans, em Caicó, que está com 9,16% e açude Esguicho, em Ouro Branco, com 1,12%.

Os reservatórios que permanecem secos são: o açude Inharé, localizado em Santa Cruz e o açude Trairi, em Tangará.