“É uma perda grande, mas se é mandado por Deus a gente tem que aceitar”

13 vacas e 4 bois foram eletrocutados por um raio que caiu no Sítio São Joaquim, localizado na zona rural do município de Olho D’água do Borges, no Rio Grande do Norte.

Dono da propriedade, o produtor José Jairo Cândido disse que acredita que a morte dos animais aconteceu no domingo, dia em que caiu uma forte chuva com muito raios e trovões na cidade.

Seu José contou ao MOSSORÓ HOJE que havia ido ao local onde fica o gado dele na propriedade e sentiu falta de alguns animais. Disse que procurou pela propriedade na segunda e não encontrou. Na terça (21), falou com um vizinho e eles procuraram na divisa entre as duas propriedades.

Os animais foram encontrados por um vizinho de Seu João, mortos, embaixo de uma árvore. De acordo com o produtor, ele e a irmã tinham cerca de 50 cabeças de gado e o prejuízo com a perda dos animais fica em torno de R$ 30 mil

“É uma perda grande, mas se é uma coisa mandada por Deus a gente tem que aceitar, não tem a quem recorrer. É difícil porque tudo é muito caro, tudo é muito difícil, a gente consegue com muita dificuldade, muito trabalho, mas não tem o que fazer, né? As coisas de Deus a pessoa não tem a quem reclamar, só aceitar”, disse o produtor.