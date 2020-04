Sesap faz levantamento nos hospitais das regiões Oeste e Vale do Açu

Os leitos de UTI, disponíveis para Covide no RN, nesta quinta-feira, 23, estavam com 33% ocupados. Há dois dias haviam 22%; Sesap apressa para instalar mais leitos em todo o Rio Grande do Norte

Uma equipe de profissionais da Secretaria Estadual de Saúde está percorrendo as cidades da região do Alto Oeste, Mossoró e Vale do Açu, avaliando o que é possível instalar de leitos para atender os pacientes acometidos com o covid-19.

A equipe designada para fazer o levantamento é composta por:

Victor Hugo França, Coordenação de Planejamento

Alessandra Lucchesi, Coordenação da Vigilância epidemiológica

Gilsandra Fernandes, Coordenação de Hospitais.

Em Pau dos Ferros, a equipe da SESAP não conseguiu encontrar no município uma porta de entrada para os pacientes com covid19. Observaram a necessidade de ampliar o número de leitos existentes no Hospital Regional para atender a região.

Quanto aos hospitais regionais Hélio Marinho, de Apodi, e Aguinaldo Pereira da Silva, em Caraubas, o Governo do Estado vai instalar salas vermelhas, com respiradores e equipes preparadas para acompanhar pacientes em observação e se necessário for transferir para onde tiver UTI.

Em Mossoró, o trabalho foi realizado durante este quinta-feira, com reuniões com os diretores dos hospitais e também da Prefeitura de Mossoró. A Prefeitura assumiu o compromisso de instalar salas vermelhas nas UPAS, o que já está acontecendo em parceria com empresários locais.

Na UPA do BH a Prefeita Rosalba Ciarlini Rosado voltou a afirmar que a unidade vai ser a principal porta de entrada de paciente com covid19 em Mossoró. Além dos espaços da UPA, estão sendo instalados conteires do lado para receber pacientes para ficar em observação, tomando oxigênio, se necessário for.

As equipes da UPA, ainda conforme foram informações os agentes de saúde do Governo, terá capacidade de entubar e transferir os pacientes para as unidades de referência com UTI instalada, como Hospital Regional Tarcísio Maia, São Luiz, Wilson Rosado, Hapvida e se for grávida, Hospital Maternidade Almeida Castro.

No HRTM, os técnicos encontraram dez leitos instalados e já com sete pacientes sendo assistidos. Existe outros dez leitos prontos para receber profissionais e também serem instalados, mas nesta quinta-feira, 23, estranhamente começaram a retirar os equipamentos. Não se sabe o que aconteceu. Nesta mesma unidade tem 7 leitos de UPI.

No HMAC, os técnicos encontraram dez leitos adulto (exclusivo para mulheres grávidas) instalados. No Hospital Wilson Rosado e Hapvida, que são privados, não se tem certeza ao certo o número de leitos de UTI SUS que estão sendo disponibilizados para pacientes com covid19.

O Hospital São Luiz deve receber a visita nesta sexta-feira, 24, dos interventores da APAMIM, que arrendaram a instituição, atendendo a um TAC do Ministério Público Estado e pelo Ministério Público do Trabalho, para instalar no local um hospital de campanha. Esta unidade deve começar a funcionar nas próximas semanas.

Nesta sexta, a interventora da APAMIM verificar o que existe de espaço, equipamentos e principalmente de profissionais. A partir deste levantamento, a interventora da APAMIM vai poder elaborar um cronograma de trabalho para instalar os 35 leitos de UTI e 65 leitos de UCI para pacientes com covid19.

Ainda em Mossoró, os técnicos da SESAP avaliaram a instalação de 17 leitos de observação no Hospital Regional Rafael Fernandes e 27 leitos de observação no Hospital da Policia Militar. Esta última unidade recebeu reparos custeados pela iniciativa privada.

De Mossoró, os técnicos da SESAP vão seguir para a cidade de Assu, onde vão avaliar uma UPA, para servir de porta de entrada e também de observação, assim como o Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos. Nesta unidade será avaliada a possibilidade de instalar leitos de UTI e de observação.

O levantamento técnico deve ser entregue ainda neste final de semana na SESAP, que se comprometeu com as autoridades dos municípios em direcionar apoio para instalar as unidades de atendimento aos pacientes com covid19. Inclusive, em Mossoró, a abertura do Hospital São Luiz será com recursos do SUS e contrapartida do Governo do Estado e da Prefeitura de Mossoró-RN.

Em Natal, o Governo do Estado anunciou a contratação de pelo menos mais 30 leitos da iniciativa privada.