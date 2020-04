Saudade Azevedo diz que Mossoró terá mais de 170 leitos instalados. A secretária de Saúde de Mossoró acompanhou Larizza Queiroz, da APAMIM, pessoalmente no início dos trabalhos para transformar o Hospital São Luiz numa unidade de campanha para pacientes com covid-19.

Após acompanhar pessoalmente o início dos trabalhos para transformar o Hospital São Luiz numa unidade de campanha, na companhia de Larizza Queiroz, interventora da APAMIM, a Secretária de Saúde de Mossoró Saudade Azevedo disse que o município terá mais do que 170 leitos de UTI e UCI para atender os pacientes acometidos com a covid-19.

Saudade explicou que serão 100 leitos (35 UTI e 65 UCI) no Hospital São Luiz, que serão instalados pela equipe da APAMIM; 35 leitos na UPA do BH (UCI), 20 leitos de UTI no o Hospital Regional Tarcísio Maia (falta instalar 10), pelo menos outros 10 UCI no Hospital Regional Rafael Fernandes (sendo implantados), e 3 leitos pediátricos no Hospital Wilson Rosado.



Além dos leitos citados por Saudade Azevedo, que somados já chegam a 178, existem já instalados e em atividade, 10 leitos de UTI no Hospital Maternidade Almeida Castro (reservados para as mulheres gráficas) e outros 25 UCI no Hospital da Policia Militar, que já foi preparado para receber os equipamentos e profissionais de saúde.

Além destes leitos de terapia intensiva e de observação, existem outros 11 de UTI contratados pelo SUS no Hospital Wilson Rosado, que também tem espaço para atendimento particular em UTI, e no Hospital da Hapvida (número não revelado) que estão em fase de implantação.

Quadro previsto de leitos para atender Covid-19 em Mossoró

100 no Hospital São Luiz (35 de UTI e 65 de UCI)

35 leitos na UPA do BH (UCI)

20 leitos no HRTM, sendo que precisa abrir outros dez

10 leitos no Rafael Fernandes

10 leitos no Hospital Maternidade Almeida Castro (para mulheres grávidas)

25 leitos no Hospital da Polícia Militar

3 leitos pediátricos no Hospital Wilson Rosado.

11 leitos de UTI adulto no Hospital Wilson Rosado

No mesmo vídeo, a Secretaria de Saúde de Mossoró chamou atenção da População de que o funcionamento do Hospital São Luiz para pacientes com covid-19 será de portas fechadas. Ou seja, todos os pacientes que vão chegar a esta unidade, serão regulados pela UPA do BH ou por outras cidades.