Covid-19 já causa mais mortes no RN que dengue e chikungunya em 2 anos

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), nesta terça-feira (28), o estado contabiliza 48 óbitos causados pela Covid-19.

Hoje completa exatamente um mês do primeiro ótimo por coronavírus confirmada no estado. A primeira vítima fatal, o professor Luiz Di Souza, de 61 anos, morreu no dia 28 de março, em um hospital privado da cidade.

Se comparado ao boletim epidemiológico das arboviroses divulgado pela Sesap no final de 2018 e no final de 2019, o número de mortes causadas pela Covid-19 já supera as mortes causadas pela dengue e chikungunya juntas, no período de dois anos.

Somando os dois últimos anos, o RN registrou 43 mortes causadas pelas duas arboviroses no estado, contra 48 causadas em um mês pelo coronavírus.

Os boletins oficiais das arboviroses podem ser encontrados AQUI.

Ainda de acordo com o boletim desta terça, o estado contabiliza 4626 casos suspeitos, 3002 descartados e 857 confirmados para Covid-19.