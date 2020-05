Elika Takimoto fala, em entrevista exclusiva, sobre Bolsonaro e os golpes nos IFs

A professora e escritora Elika Takimoto é a entrevistada do programa "Telediálogos", da Agência Moscow. Ela vai tratar de temas como os golpes nos institutos federais, literatura, política e sobre o seu mais recente livro "Nós somos a tempestade", que tem o prefácio escrito pelo ex-presidente Lula. A entrevista será conduzida pelos jornalistas William Robson e Izaíra Thalita.

