Enem 2020: candidatos podem estudar em casa por meio de provas anteriores

As provas do Enem 2020 estão previstas para serem aplicadas no mês de novembro. Daqui até lá, manter o ritmo de estudos torna-se desafiador neste momento em que as aulas sofreram adaptações por causa da pandemia do novo coronavírus. Por isso, é importante manter o foco e responder questões de provas antigas para se familiarizar com o exame.

Para não perder o ânimo, é importante organizar um bom ambiente de estudos e buscar alternativas para potencializar o aprendizado em casa. Para auxiliar o estudante, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza todas as provas e gabaritos das edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O Inep é a autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) responsável pelo Enem. Em seu site, há todas as provas e os gabaritos das edições anteriores das provas do Enem.

No exame, as áreas do conhecimento avaliadas são: Ciências Humanas e Suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, Matemática, Códigos e Suas Tecnologias, e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, além da produção de um texto que deve ser realizado no gênero textual dissertativo-argumentativo.

Sobre o Enem

O Enem é utilizado pela maioria dos participantes para começar o ensino superior. Pela primeira vez na edição do exame, 100 mil estudantes vão fazer a prova na versão digital, neste ano. O MEC já liberou a lista de cidades e o número de vagas onde vão ocorrer as provas nesse novo formato.

O Enem Digital vai acontecer nos dias 22 e 29 de novembro, já a prova tradicional, na versão impressa, em 1º e 8 de novembro. A previsão é que em 2026 todos os participantes do exame façam a prova apenas na modalidade digital.

Com a nota da prova é possível ingressar em uma graduação por meio das seguintes formas:

• Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

• Programa Universidade para Todos ( Prouni )

• Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)

• Universidades portuguesas

• Isenção ou complemento de vestibular em faculdades públicas e privadas