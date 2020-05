Veja quando e como será paga a segunda parcela do auxílio emergencial. O calendário de pagamento foi publicado nesta sexta-feira (15), no DOU. O cronograma começa a partir de segunda-feira (18) e seguirá até 13 de junho; Portaria trás mudanças quanto a depósito em conta previamente indicadas pelos trabalhadores; Confira.

O Governo Federal publicou o calendário de pagamento da 2ª parcela do Auxílio Emergencial no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (15).

O cronograma começa a partir de segunda-feira (18) e seguirá até 13 de junho. O calendário da terceira parcela, que estava prevista para maio, continua sem definição.

Também nesta sexta, foi sancionada a lei que amplia o grupo de pessoas aptas a receber o benefício.

MUDANÇAS NO RECEBIMENTO PARA QUEM INDICOU CONTA BANCÁRIA

A portaria que definiu o calendário também alterou a forma de recebimento dos trabalhadores que se inscreveram no programa por meio do site e do aplicativo e informaram uma conta já existente para recebimento do benefício.

Para esses beneficiários, a segunda parcela também será depositada em poupança digital na Caixa em um primeiro momento.

Esses recursos vão poder ser usados digitalmente (para pagamentos de contas, boletos e compras por meio de cartão de débito virtual) até uma segunda data, quando os recursos restantes nessa poupança serão então transferidos para a conta que o trabalhador indicou ao fazer o cadastro.





TUDO SOBRE O AUXÍLIO EMERGENCIAL

São 3 calendários:

um para recebimento em poupança social

um para saque em espécie para beneficiários do Bolsa Família

um para saque em espécie para poupança social e transferência automática dos recursos dessa poupança para contas já existentes

Segundo portaria sobre o calendário, assinada pelo ministro Onyx Lorenzoni, quem recebeu a 1ª parcela até 30 de abril receberá o crédito da segunda parcela em poupança social digital a partir de quarta-feira (20), de acordo com a data de nascimento.

Os saques em espécie para esse público poderão ser feitos só a partir de 30 de maio, também de acordo com a data de nascimento.

Para quem recebe o Bolsa Família, o calendário é diferente. Os beneficiários vão receber nas mesmas datas e da mesma forma em que recebem esse benefício, nos últimos 10 dias de maio.

Já os saques em espécie começam na segunda-feira (18) para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) 1.





VEJA OS CALENDÁRIOS

1. Calendário para depósito em poupança social





2. Calendário para pagamento aos beneficiários do Bolsa Família





3. Calendário para saque da poupança social e transferência para contas indicadas pelos trabalhadores









PRIMEIRA PARCELA PENDENTE

Na véspera, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou que o banco pagará, entre esta sexta (15) e sábado (16), mais um "lote" referente à primeira parcela.

Devem ser incluídos, nesse momento, pessoas que tiveram inconsistências no cadastro e, por isso, ainda estavam com o benefício pendente.

O presidente da Caixa não informou, porém, quantas pessoas serão incluídas nesse pagamento, quando vão receber, nem se haverá novas liberações da primeira parcela do auxílio de R$ 600 nas próximas semanas.