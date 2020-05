Fiat Uno e Ford Ka, os mais lembrados quando o assunto é economia

Com a crise econômica que vivemos atualmente, a venda de carros no geral deu uma caída, em comparação a uma década de grande crescimento que vivemos nas vendas, com juros baixos e diversas formas de facilitar o financiamento empregadas pelos bancos e marcas de carro

Carros são objetos de desejo de grande parte da população, sendo que eles certamente facilitam muito a nossa vida, ainda mais em um país como o Brasil onde o transporte público com certeza não é uma das grandes preocupações do nosso governo. Para as pessoas que precisam da praticidade e dinâmica de ter um carro próprio, mas não possuem tanto dinheiro para mantê-lo ao longo da vida, uma dica é comprar um carro que economize combustível. Dois modelos que são referências na modalidade economia são o Fiat Uno e o Ford Ka, os mais lembrados quando o assunto é gastar pouca gasolina, álcool ou diesel.

Com a crise econômica que vivemos atualmente, a venda de carros no geral deu uma caída, em comparação a uma década de grande crescimento que vivemos nas vendas, com juros baixos e diversas formas de facilitar o financiamento empregadas pelos bancos e marcas de carro. Entretanto, mesmo que não seja mais como antes o número das vendas, o mercado vem se recuperando gradualmente, esperando resgatar aquela pujança de anos atrás.

Para quem se interessa na pesquisa de tendências de mercado e também em carros, logicamente, preparamos esse artigo especialmente para você. Esperamos que goste.

Carros populares

Os modelos mais econômicos que estão à venda em território brasileiro são quase todos carros populares, assim como o são o Fiat Uno e o Ford Ka. Os carros populares trazem um desempenho mecânico mais eficiente e que não necessita de tanta manutenção como em outros casos, além de muitos outros aprimoramentos que permitem que o carro ande sem precisar de muito combustível. Isso com certeza é o conjunto perfeito, com carros baratos gastando pouco combustível.

O conforto de ficar longe de um posto de gasolina também é uma questão a se considerar, especialmente para aqueles que costumam fazer longas viagens de carro. Ficar parando para abastecer é sempre uma atividade desagradável, que pode demorar caso tenha mais gente na frente, o que sempre pode ser um motivo de estresse para o motorista. Não podemos esquecer que vivemos numa sociedade que não consegue mais esperar.

Questão ambiental

Além da questão econômica, já que quem tem esse tipo de carro não precisa se preocupar tanto com a alta recente dos combustíveis, também há a questão ambiental para aqueles que se preocupam com a nossa natureza. Sabemos que os vapores expelidos pelos carros são responsáveis por grande parte da poluição que é lançada na atmosfera todos os dias. Isso obviamente é uma questão importante, sendo que o planeta a cada dia que passa fica mais frágil.

Os movimentos em prol do meio ambiente vêm crescendo muito nos últimos anos, muito por conta da influência das redes sociais, que ampliaram e muito a voz de organizações sociais que se dedicam a esse tipo de causa. Vai ser a tendência de tudo o que agredir a natureza nos próximos anos, cada vez mais serão substituídos por produtos que não agridam tanto assim o meio ambiente.

Existem é claro os carros híbridos, mas que ainda atendem a uma parcela bastante limitada da população, já que o seu preço está longe do de um modelo popular. Como a vida não está fácil, a grande massa ainda precisa comprar modelos que gastam mais combustível e que consequentemente poluem mais. No entanto, para quem quer mesmo sem muitos recursos, comprar um carro mais simples e menos sofisticado, mas que seja econômico, existem tanto o Uno quanto o Ford Ka no mercado.

Economia de combustível e outras vantagens

Com valores em torno de 40 mil reais, sendo carros populares e acessíveis, o Ford Ka e o Fiat Uno são definitivamente os mais lembrados quando o assunto é economia de combustível. O Ford é oferecido nas versões de motores de 1L, enquanto o Uno é oferecido na de 1 a 1,4L, sendo que o Uno com motor de 1,4L é o que mais se aproxima da potência do seu rival. E também é apenas essa versão do Uno que possui parada/partida automática, item que facilita muito a vida do motorista, com certeza.

O Uno possui uma séria desvantagem por cobrar à parte por alguns itens importantes, como ar condicionado, sistema de som, que não são nada baratos para quem já está assumindo o compromisso de comprar e pagar por um carro zero quilômetro. O Ford Ka oferece esses itens e outros na sua versão de série, o que com certeza faz esse carro ficar mais barato do que o primeiro. Ele vem com direção elétrica, vidros e travas elétricas, ar condicionado e rádio integrado, tudo incluso já de fábrica. Além disso, o Ford Ka também possui controle de tração e estabilidade, que auxilia o motorista em manobras de alta velocidade, corrigindo a direção para que assim não se corra perigos desnecessários.

Uma coisa importante nos carros é a questão do conforto. Ninguém gosta de viajar de maneira desconfortável, às vezes até mesmo dando dores de coluna. Mesmo sendo compactos e tendo muitos ajustes distintos entre eles, ambos possuem bastante competência em seus respectivos pisos irregulares. A suspensão do Ford é um pouco mais rígida, o que ajuda a dar uma maior estabilidade.

O Ford Ka possui um painel bem modesto, semelhante ao New Fiesta, que é bem sem graça e pouco inovador na verdade. A cabine deixa uma boa impressão para as pessoas, todavia, com plástico texturizado presente no console e uma ótima distribuição dos mecanismos, ficando muito bem visualmente. O interior do Uno, no entanto, demonstra muita personalidade, com tecidos joviais e atraentes, além do display LCD com 3,5 polegadas bem no centro do painel, exibindo as funções do computador de bordo e automaticamente melhorando e facilitando a vida do motorista.

Para os que curtiram o artigo falando sobre os motivos do Fiat Uno e do Ford Ka serem muito lembrados quando falamos sobre economia de combustível, fica o convite para voltar ao nosso site e ler mais alguns dos nossos artigos. Você não se arrependerá!