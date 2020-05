Se liga nesta promoção fantástica da rede de Postos JP, em Mossoró

Abastece e 20% do valor fica em caixa. Ao final, poderá rever este valor em abastecimento. Para participar desta promoção é relativamente fácil. Basta baixar o APP AME digital (várias pessoas já estão usando) e siga as instruções. É tudo muito rápido e prático. Seguro.

A rede de postos JP aderiu a promoção AME Digital e ganhe cashback de 20% do valor abastecido, ou seja, se bastecer R$ 100,00, fica R$ 20,00 em caixa.



Ao chegar no posto JP, basta avisar ao frentista que vai abastecer o veículo usando o APP AME do seu celular. Todos eles já vão está orietados. Saberão como proceder. É muito fácil.

Vai abastecendo e acumulando o cashback, ou seja, 20% do valor abastecido. A promoção começou neste nesta sexta-feira, dia 15 de maio, e vai até o dia 15 de junho.

A partir do dia 15 de junho, o valor do cashback baixa para 10%, portanto, aproveita a promoção agora, abasteça com segurança e praticidade, sem manusear dinheiro.

Além da questão da segurança, você vai está contribuindo com o combate ao novo coronavirus, que tem causado um grande estrago em todo mundo.