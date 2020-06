Parceria entre Governo, PMM, Apamim e MPRN vai garantir 10 novos leitos para Mossoró

10 novos leitos Covid-19 devem ser abertos ainda durante esta semana, em Mossoró, no Hospital de Campanha São Luiz. A governadora Fátima Bezerra se reuniu nesta segunda com a Prefeita de Mossoró e os representando da Apamim e do MPRN para discutir os detalhes para abertura dos leitos. Também devem ser abertos leitos de retaguarda e estabilização não-Covid no Hospital da PM

Na manhã desta segunda-feira (1º) a governadora Fátima Bezerra se reuniu com representantes da prefeitura de Mossoró, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Mossoró (APAMIM) e Ministério Público Estadual para abrir mais 10 leitos no Hospital São Luiz ainda esta semana.

O contrato prevê a abertura progressiva de até 40 leitos de UTI no local. A reunião também teve como pauta o aumento da complexidade do Hospital Rafael Fernandes e abrir leitos de retaguarda e estabilização, de média complexidade não-Covid, no Hospital da Polícia Militar, ambos na cidade.

Nos próximo dias, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, deve revogar o decreto publicado em 18 de maio, onde credenciava leitos de UTI e UCI covid19 para Mossoró e outras cidades do RN.

O decreto deve ser republicado com informações corretas quanto ao número e localização destes leitos. Entre os leitos, os 100 do Hospital São Luiz. Ao retardar o credenciamento, retarda também o repasse do SUS para o Fundo Municipal de Saúde, com a finalidade de custear os 20 leitos de UTI e 30 UCI que já estão em funcionamento no Hospital São Luiz desde o dia 1º de maio.

Veja mais:

Ministério vai revogar Portaria que credenciava leitos covid para Mossoró-RN





De acordo com as informações repassadas pela Sesap, neste segunda-feira o RN tem 582 pessoas internadas nas redes pública e privada - 284 em UTIs e semi-UTIs, 298 em leitos clínicos.

A taxa de ocupação de leitos é de 95% na região de Mossoró, 98% em Natal e Grande Natal, 100% em Pau dos Ferros e 50% no Seridó. A fila de regulação para internamentos em leitos Covid19 tem hoje 34 pessoas com prioridades 1 e 2 (UTI’s e semi-UTI’s) e 75 pessoas com prioridade 3 (enfermarias).