ForodeMoscow 119 - ALERTA: 200 MORRERAM NA FILA POR UTI NO RN, DIZ MP

ALERTA: 200 MORRERAM NA FILA POR UTI NO RN, DIZ MP; À ESPERA DE UTI COVID

O Foro de Moscow destaca nesta terça-feira um dado alarmante do Ministério Público: a morte de, ao menos, 200 pessoas que não conseguiram vaga em UTIs Covid no Estado. Os números são baseados no cancelamento dos pedidos após o falecimento das vítimas. O jornalista Cézar Alves comenta. Veja também a pressão de entidades do comércio para que a economia seja reaberta no período em que Mossoró alcança a marca de 105 mortes.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Vereador de Mossoró deixa cargo em Natal

2- Mossoró ultrapassa 100 óbitos com confirmação de Covid-19

3- Órgãos de controle ameaçam ir à Justiça no RN caso Governo autorize reabertura do comércio dia 24

4- Entidades lamentam nota dos promotores, lembram desemprego e pedem bom senso

5- Por que mesmo com RN acumulando infectados e mortes, a Fecomércio pressiona?

6- Isolamento social fica em menos de 40% na maioria dos dias no RN

7- Covid-19 em Mossoró: 105 mortes, 2.025 casos confirmados e R$ 18 milhões guardados

8 - Polícia faz buscas por mulher de Queiroz na casa de parentes do ex-assessor de Flávio Bolsonaro em BH

9- Cotado para a cadeira de Weintraub, secretário do Paraná defendeu fim do MEC e privatização da Educação em livro

10- Justiça ordena que Bolsonaro use máscara: terá multa de R$ 2 mil por dia se desrespeitar

