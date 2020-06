Trabalho de roço e limpeza está sendo realizado nas vilas de Serra do Mel

A Prefeitura Municipal de Serra do Mel está realizando, simultaneamente, em diversas vilas do município, o trabalho de roço e limpeza.

O trabalho está sendo realizado por meio das secretarias de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento e a de Agricultura.

A ação visa promover e melhorar a locomoção e a trafegabilidade de veículos, além de melhorar na questão da segurança e visibilidade.

Outra limpeza foi relacionada a remoção de focos de lixo, garantindo que as vilas e o município como um todo se mantenha limpo, beneficiando a própria comunidade.

As secretarias informam que as equipes continuam atuando e que o trabalho será realizando em todas as vilas.