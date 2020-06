ForodeMoscow 120 - VEJA O QUE MUDA COM O ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES

VEJA O QUE MUDA COM O ADIAMENTO DAS ELEIÇÕES; QUAIS OS BAIRROS DE MOSSORÓ SEM NENHUM CASO DE COVID?

O Foro de Moscow destaca nesta quarta-feira o texto aprovado no Senado que adia as eleições para prefeitos e vereadores. O advogado Daniel Victor comenta. Veja como fica o calendário eleitoral. O programa também destaca quais os bairros de Mossoró sem nenhum caso de Covid-19. Você sabe quais são? E as medidas restritivas do governo frente à pressão econômica enquanto os casos de infectados e de mortos sobem no RN.

1 - Procurador-geral de justiça reconhece necessidade de publicidade governamental sobre a covid-19

2- Em média, Prefeitura de Mossoró recebe o triplo de recursos do Estado para covid-19

3- Com isolamento abaixo dos 40% e hospitais superlotados, reabertura do comércio é adiada no RN

4- Falta de mão de obra amplia bloqueio de leitos em hospitais públicos do RN

5- Fecomércio reage com “desânimo” à não reabertura da economia

6- Covid-19 atinge quase 80% dos bairros de Mossoró

7- Senado aprova adiamento de eleição municipal para novembro, e proposta segue para a Câmara

