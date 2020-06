Carlos Decotelli é nomeado como novo Ministro da Educação do Brasil. O decreto de nomeação foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Nesta quinta-feira (25) Bolsonaro publicou uma foto ao lado de Decotelli e destacou a formação acadêmica do novo ministro; Ele entra no lugar de Abraham Weintraub, demitido na semana passada. É o terceiro ministro a comandar o MEC desde o início do governo Bolsonaro.

FOTO: MARCELLO CASAL JR