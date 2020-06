Pagamento da 3ª parcela do auxílio emergencial começa neste sábado, 27

O governo divulgou na noite desta quinta-feira (25), em edição extra do "Diário Oficial da União", o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial.

A partir deste sábado (27) o dinheiro será depositado nas contas da poupança social digital para pagamento de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito digital. O depósito será realizado até 4 de julho.

Já o saque em dinheiro só será possível a partir de 18 de julho e segue até o dia 19 de setembro.

Até o momento, apenas os beneficiários do Bolsa Família com direito ao auxílio emergencial haviam recebido a 3ª parcela, seguindo o calendário de pagamentos do programa, conforme o número final do NIS.

Nesta quinta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo avalia a prorrogação do auxílio emergencial, com o pagamento de três parcelas adicionais, nos valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 300.

Também serão depositados pelo mesmo calendário novos lotes de pagamento das primeira e segunda parcelas do auxílio para os beneficiários que ainda não havia recebido o auxílio.

VEJA CALENDÁRIO ABAIXO:

Calendário dos depósitos





Calendário para saques