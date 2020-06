O ESports sai da pandemia - quem será o primeiro a reunir espectadores?

Talvez os fãs de eSports estejam mais unidos agora do que nunca - quase todo mundo está aguardando a retomada dos eventos da LAN, como uma lufada de ar fresco, quando a discussão dos próprios jogos entre as equipes por vários meses não causou empolgação no passado. Agora, muitos estados estão começando a relaxar ativamente as restrições estabelecidas anteriormente, o que dá esperança para o retorno do e-sports às arenas até o final deste verão.

ESL One Rio 2020

Um dos torneios mais esperados do CS:GO é o campeonato mundial no Rio de Janeiro. Se os organizadores conseguirem manter o evento offline, o principal pode se tornar quase o mais emocional da história. Por outro lado, a esperança de ver a LAN cobiçada na costa atlântica pode estar em risco - o Brasil é líder mundial no número de casos relatados de COVID-19. É com esses pensamentos não encorajadores que resta se contentar com as ligas regionais da Internet.

ESL One: Cologne 2020

Enquanto isso, notícias animadoras vieram da Alemanha. A ESL, operadora de torneios, está considerando seriamente a possibilidade de reunir equipes sob o mesmo teto em Colônia na última semana de agosto. A empresa disse que usaria todas as chances para organizar uma LAN de pleno direito, se houver.

O representante da ESL confirmou que o prêmio total do evento será de US $ 1.000.000 imediatamente, pelo qual 16 equipes competirão. 10 slots de torneio serão jogados através de qualificações. A organização também acrescentou que a competição será realizada em qualquer caso - se a dinâmica positiva com uma diminuição no número de doenças mudar drasticamente sua direção, o evento será dividido em competições online tradicionalmente recentes.

ESL Pro League Season 12

Ao contrário da 11ª temporada, a 12ª série de competições está planejada para ser realizada no formato LAN. No entanto, neste caso, vale a pena focar mais no anterior Colônia 2020, que está planejado uma semana antes. Se o torneio em Colônia ocorrer no formato LAN, o EPL S12 também pode ser esperado offline. 24 equipes devem participar do torneio, 17 das quais já são conhecidas.

Até agora, a CEI é novamente representada apenas por Na'Vi, mas a Europa tem mais dois slots que serão jogados online. A ESL disse que uma alternativa à LAN são competições online em determinadas regiões: Europa, Ásia e Oceania, bem como América do Norte e do Sul.

The International 2020





O torneio International Series of Dota 2 foi o mais esperado quase imediatamente após o final do nono. A Valve tinha grandes expectativas, das quais eu gostaria de ver algo novo, além do passe de combate e do desejo de ver um prêmio próximo à marca de US $ 50 milhões.De fato, o evento foi adiado para 2021, no qual também está prevista a 11ª Internacional. Sim, a Valve deseja sediar um torneio no formato LAN, o que é lógico. Mas por que não mudar o evento para dezembro e comemorar um aniversário internacional?A campanha publicitária deste torneio aumentará ainda mais, e o verão da TI-2021 parecerá bastante lógico e esperado. Agora parece que os desenvolvedores americanos estão tentando tirar o máximo proveito da situação, mas suas tentativas de atender às altas expectativas da comunidade geralmente causam grande ceticismo e reações positivas mínimas.