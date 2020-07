ForodeMoscow 123 - LARISSA OU JORGE: QUEM SERÁ O VICE DE ROSALBA?

LARISSA OU JORGE: QUEM SERÁ O VICE DE ROSALBA?; O VICE EM DISPUTA NO ROSALBISMO

O Foro de Moscow destaca nesta segunda-feira uma pesquisa encomendada pelo rosalbismo que visa checar a preferência de dois dos prováveis nomes a vice nas próximas eleições para compor com a atual prefeita Rosalba Ciarlini. Veja como está a situação. Entenda também quais os locais mais prováveis de contrair covid e as inverdades do novo ministro da Educação sobre a sua formação acadêmica.

------------- O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR NO PROGRAMA DE HOJE? -------------------

1 - Com 9 milhões de pessoas sem salário, consumo das famílias deve despencar

2- Saiba em quais lugares o contágio pelo coronavírus pode ser maior

3- Covid-19: PMM recebeu R$ 1,7 milhão para assistência social, mas nada foi aplicado

4- Em sua versão sobre teste, Rosalba admite possibilidade de estar com covid-19 em solenidade para receber carta de Rodolfo Fernandes

5- Rosalba revelou que havia testado positivo há alguns dias e não no dia anterior

6- Universidade de Wuppertal não confirma pós-doutorado do Ministro da Educação na Alemanha

7- Planos de saúde terão de cobrir testes sorológicos de Covid-19 a partir desta segunda

