RN passa os 30 mil casos confirmados e os 1000 óbitos provocados pela Covid-19

Nesta terça-feira (30) são 30.010 pessoas que tiveram diagnóstico positivo para a doença e 1.034 óbitos; A ocupação de leitos continua alta no estado, mas já apresenta melhora em algumas regiões. "A população precisa entender que as condições que fizeram a melhoria ainda tímida da pressão por leitos e redução da taxa de transmissibilidade do vírus só podem ser sustentadas se o isolamento for mantido. A responsabilidade é de todos", diz Spinelli.