RN tem 31.740 casos confirmados e 1.067 óbitos provocados pela Covid-19

O Rio Grande do Norte registra 31.740 casos de pessoas com diagnóstico positivo e 1.067 óbitos provocados pela Covid-19, 6 deles aconteceram nas últimas 24 horas.

Os dados foram atualizados nesta quarta-feira (1º), por meio do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sesap).

Há ainda outros 43.500 casos suspeitos, 50.700 descartados e 156 óbitos em investigação laboratorial.

Ainda de acordo com a Sesap, nesta quarta a taxa geral de ocupação de leitos no estado é de 93,3%. Na região Oeste (Mossoró) a ocupação é de 100%; em Natal e região metropolitana é 93,9%; em Pau dos Ferros 90%; 82,7% no Seridó e 66,6% em Guamaré.

Há 730 pessoas internadas, sendo 383 em leitos críticos. A fila de regulação tem 47 pessoas precisando de leitos críticos e outras 24 aguardando transporte sanitário. O Governo do RN está contratando empresa para fazer o transporte por ambulâncias para os locais de tratamento.