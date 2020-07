O Franciedson Oliveira envia nota de esclarecimento sobre a citação do nome de Monara Leila, vereadora da cidade de Afonso Bezerra, que foi mostrada em reportagem do Porto MOSSORÓ HOJE, que o marido dela, estava recebendo auxílio emergencial.

Ela diz que o filho mora só, que mesmo tendo sido contra a vontade dela, fez o cadastro para receber o benefício. Já o marido dela (Ari Tibiriba), Monara Leila diz que os dados deles foram inseridos no sistema para receber por outra pessoa. Garante que não foi ele.





Segue,





Bom dia, sou Monara Leila Vereadora do Município de Afonso Bezerra e gostaria de solicitar um direito de resposta a uma matéria aonde fui citada sobre o auxílio emergencial. Tenho uma nota pronta e apenas gostaria que fosse publicada.

https://mossorohoje.com.br/noticias/32377-esposas-de-vereadores-e-ate-filha-do-ex-prefeito-recebem-auxilio-emergencial-em-afonso-bezerra

Aguardo resposta, obrigada.





NOTA DE ESCLARECIMENTO - VEREADORA MONARA LEILA

Passando para esclarecer sobre uma reportagem que foi feita nos últimos dias, onde fui mencionada, diante disso quero dizer a todos que não fui conivente com o cadastro do auxílio emergencial feito por meu filho, e ele pode provar que fui contra, porque tenho consciência que não precisamos graças a Deus. Tenho emprego e não fui afetada financeiramente nessa pandemia, porém ele mora sozinho, não trabalha e contra minha vontade teimou e fez seu cadastro. Já sobre meu esposo, ele não fez, não foi aprovado e fizeram com os dados dele.

Venho a público esclarecer esse fato, porque prezo pelo combate a corrupção e ao erro e não posso ser culpada injustamente pelo o que não fiz perante a sociedade e principalmente por ser essa uma acusação politiqueira a fim de me desmoralizar. No dia em que Eu errar pagarei por meus erros e serei muito mulher para isso.