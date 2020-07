Casos confirmados de Covid-19 chegam a 34.645 neste domingo no RN

Neste domingo (5) o Rio Grande do Norte registrou 34.645 casos positivos para infecção pelo novo coronavírus. Já o número de mortes provocados pela Covid-19 chegou a 1.213.

No sábado (4), de acordo com o boletim epidemiológico da Sesap, havia 33.910 casos confirmados e 1.200 óbitos por Covid-19 no estado. Um aumento de 735 casos positivos e 13 óbitos em um período de 24h.

Em Mossoró, neste domingo, as confirmações chegaram a 3.381, enquanto os óbitos registrados por Covid-19 ficou em 137.

A Sesap segue reforçando que, mesmo diante do início da retomada gradual das atividades econômicas, iniciada na semana passada, a população deve continuar se cuidando, utilizando máscara, álcool em gel e só sair de casa quando realmente for necessário.