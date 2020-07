Erros ao enviar documentos têm dificultado atendimento online da Caern

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) tem registrado um grande volume de atendimentos online durante este período do pandemia. No entanto, a Caern afirma que muitas solicitações não estão sendo atendidas devido as erros dos clientes no momento de cadastramento de informações ou envio de documentos.

“É imprescindível que o cliente deixe um contato telefônico e e-mail atualizados. Os atendentes dão retorno por telefone ou e-mail. É comum eles não conseguirem contato com os telefones registrados no sistema”, explica o órgão.

A solicitação de atendimento pode ser realizada por meio do site www.caern.com.br. Para negociar débitos com a Companhia, por exemplo, o cliente precisa fazer seu cadastro de e-mail e telefone para maior segurança.

Após o procedimento, a Caern envia por esse e-mail um código de verificação que substitui a assinatura presencial. A orientação é que sejam observadas as recomendações para que o procedimento solicitado pelo usuário seja bem sucedido.

Outra explicação dada pela companhia é quanto a digitalização de documentos. O cliente deve ficar atento ao resultado final para as informações estejam legíveis.

“Em caso de escritura de imóvel não pode ser só a primeira página ou a última. Tem que ser o documento completo. A digitalização não pode gerar documentos muito pesados, pois não serão anexados. Fique atento a contas atrasadas ou pagamentos em duplicidade. Alguns serviços on line só podem ser solicitados com as contas em dia”, diz.

Quanto a troca de titularidade, a Caern explica que o serviço exige o documento pessoal de quem vai ficar como titular e o contrato de locação ou compra e venda completo, por isso, o documento de identidade deve constar os dois lados e legíveis.

SERVIÇOS OPERACIONAIS

Para informar sobre vazamento de água ou esgoto na rua, falta de água e outros serviços também existe área específica na Agência Virtual da Caern e através do aplicativo Caern Mobile, que pode ser encontrado nas lojas de Apps.

PRINCIPAIS SERVIÇOS ONLINE E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Negociação de débitos

• Deve ser solicitado pelo titular usuário

• Deve possuir e-mail e telefone atualizado no cadastro (caso não tenha, precisa solicitar antes)

• O próprio cliente efetua

Transferência de titularidade:

• RG e CPF

• Selfie segurando o RG

• Escritura ou IPTU ou Contrato de Locação ou Documento equivalente

Religação de ramal de água e Corte a pedido do cliente

• Deve ser solicitado pelo titular usuário

• Não pode haver débitos pendentes

• RG e CPF

• Selfie segurando o RG