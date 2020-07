Taxa geral de ocupação de leitos apresenta pequena melhora e fica em 84,3% no RN

Pela primeira vez no período o RN apresentou um equilíbrio entre a quantidade de leitos disponíveis no estado e a fila de pacientes a espera de uma vaga. Há nesta segunda 22 pacientes aguardando por leitos críticos, 31 para leitos clínicos e 25 aguardando transporte. Dos 237 leitos críticos disponíveis no Estado, há 200 ocupados.