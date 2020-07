Taxa de ocupação de leitos na região de Mossoró segue em 100%

Os dados epidemiológicos apresentados pela Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), nesta terça-feira (7), mostram que a taxa de ocupação de leitos no Estado segue alta.

Na manhã de hoje (7), havia 702 pessoas internadas, sendo 370 leitos críticos de UTI e semi-uti nas redes de hospitais públicos, privados e filantrópica.

A taxa de ocupação de leitos nas regiões Oeste (Mossoró) e no Mato Grande é de 100%, 96% na região Metropolitana de Natal, 66,7% em Pau dos Ferros, 69% no Seridó.

Quanto aos número da Covid-19, de acordo com o boletim, são 35.809 casos confirmados de Covid-19, 48.921 suspeitos, 56.301 descartados, 1.289 óbitos e há ainda 171 óbitos em investigação.

O secretário adjunto da Sesap, Petrônio Spinelli, voltou a registrar que a pressão por leitos de UTI tem relação direta com o isolamento social, as medidas protetivas e o uso de máscara. "O comportamento social de hoje tem reflexo nos próximos 15 dias", alertou.

"Temos avanço no processo de esvaziamento da demanda por UTIs, apesar de ainda estar muito alto. Hoje temos mais leitos disponíveis que pacientes esperando na fila. Temos 17 vagas e 12 pessoas na fila aguardando o transporte sanitário para leitos exclusivos Covid. A metade das pessoas na fila são de Natal e a outra metade das demais regiões do Estado", concluiu.