Serviços de limpeza e tapa buracos são realizados na Vilas de Serra do Mel

A Prefeitura Municipal de Serra do Mel realizou serviços de melhorias e tapa buracos nas ruas da Vila Minas Gerais.

O trabalho foi desenvolvido pelas equipes das secretarias de Agricultura e da Infraestrutura, Abastecimento e Saneamento.

A melhorias consistem na terraplanagem das ruas que existem assoreamentos, limpeza de escolas, Unidades Básicas de Saúde, creches e também outros locais em que se encontram acúmulo de lixo.

Para os secretários Flávio Vicente, da pasta da agricultura e Cleyton Galvão, de obras, a parceria entre as secretarias tem sido no sentido de trazer melhorias para os moradores, não apenas da Vila Minas Gerais, mas de todas as vilas tendo em vista que o trabalho vem ocorrendo em várias vilas, conforme o cronograma.