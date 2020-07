Saúde de Mossoró inicia testagem para a Covid-19 no Mercado Central

A Secretaria de Saúde de Mossoró iniciou na manhã de hoje (8) a testagem para detectar o novo coronavírus em comerciantes e funcionários que trabalham no Mercado Central.

Ao todo, de acordo com a secretaria, serão realizados cerca de 90 testes no local. A ação também será realizada no Mercado do Alto da Conceição, no dia 10, dando continuidade ao calendário de testagens que vem sendo desenvolvido nos equipamentos públicos da cidade.

Já passaram pelo teste os comerciantes e funcionários do Vuco-Vuco e da Cobal.

Veja mais:

21 comerciantes da Cobal testam positivo para o novo coronavírus

Vuco Vuco: 3 com covid-19 foram trabalhar neste sábado, 4, e 1 no domingo







Os possíveis casos positivos da doença serão encaminhados a uma Unidade de Saúde mais próxima para receber os cuidados necessários.

A testagem no Mercado Central segue até amanhã (9). Já a testagem no Mercado do Alto da Conceição, que vai ocorrer na sexta-feira (10), será feita em cerca de 50 pessoas.

Nos dois locais os testes serão realizados apenas nos trabalhadores que se enquadram no perfil epidemiológico da doença. Esse indivíduos foram identificados por meio de uma triagem prévia realizada por equipes da secretaria de saúde.

Se enquadram no perfil: idosos, indivíduos com comorbidades, obesos e pessoas que tiveram sintomas de gripe do sétimo dia até o trigésimo dia.