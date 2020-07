RN tem 1.326 óbitos provocados pela Covid-19; Em Mossoró já são 142

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), divulgado na noite desta quarta-feira (8), mostra que o Estado já tem 36.511 casos confirmados da Covid-19.

O número de óbitos provocados pela doença chegou a 1.326. Ainda há outros 50.053 casos suspeitos, 57.704 descartados, 4.534 inconclusivos e outros 188 óbitos em investigação.

O estado teve um aumento de 691 casos confirmados em 24 horas e um aumento no registro de 35 novos óbitos. Na terça-feira (7), o RN tinha 35.820 casos e 1.291 óbitos pelo novo coronavírus.

O Estado também registrou 648 pessoas internados, sendo 397 em leitos do SUS e 251 em hospitais privados. A taxa de ocupação de leitos críticos da rede pública ficou 93,72%, com 155 pessoas internadas em leitos de UTI exclusivos para Covid-19.

Na cidade de Mossoró, onde a taxa de ocupação de leitos permanece em 100%, há 3.604 casos confirmados e 142 óbitos provocados pelo coronavírus. Também são 2.431 casos suspeitos, 3.580 descartados e 12 óbitos em investigação.