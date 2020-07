Comunidades de Caraúbas e Apodi voltam a receber água na terça-feira, 14

De acordo com a Caern, Um dos poços da adutora Apanha Peixe apresentou defeito, deixando desabastecidas as comunidades de Apanha Peixe, em Caraúbas, e São Lourenço, Pindoba I e II e Carrilho, em Apodi. A previsão da companhia é que a adutora seja religada no final da tarde da terça-feira (14).