Insituições lançam curso gratuito de biossegurança para o setor do turismo

O Senac e o Sebrae no Rio Grande do Norte lançaram capacitações gratuitas em biossegurança, voltadas ao retorno das atividades pós-Pandemia da Covid-19, para os setor do turismo.

Podem participar trabalhadores, Microempreendedores Individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte que atuam no setor no Estado.

A participação nas qualificações permitirá que as empresas se habilitem a receber o Selo que está sendo construído pelo Governo do Estado, com o objetivo de atestar os padrões de qualidade implementados nesses empreendimentos

TRABALHADORES DO TURISMO

Os profissionais com idade a partir de 18 anos, que atuam nos segmentos de Meios de Hospedagem; Alimentos e Bebidas; Serviços Receptivos, Espaços e Equipamentos de Lazer e Visitação, podem participar através do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

As inscrições já podem ser realizadas por meio do site rn.senac.br, até às 12h do dia 15 de julho.

As aulas serão online e ao vivo. As capacitações têm 20 horas. São mais 500 vagas e a seleção dos alunos ocorrerá de acordo com a ordem de inscrição no site.

Para se inscrever, é preciso possuir renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos, comprovados por meio de autodeclaração, e apresentação de documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade.

O candidato também deve dispor de computador com acesso à internet, visto que as aulas ocorrerão a distância.

MEIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O Sebrae focará nas capacitações gratuitas para bugueiros; guia de turismo; barraqueiros; quiosqueiros; locadores de mesas e cadeiras; ambulantes e vendedores de artesanato. Além disso, serão ofertadas consultorias para os demais segmentos do setor.

As inscrições poderão ser feitas através do site rn.sebrae.com.br/bioprevencao, a partir do dia 13 de julho. Outras informações estão disponíveis por meio do telefone 0800 570 0800.

O Senac e o Sebrae são parceiras do Plano de Retomada do Turismo, iniciativa que planeja a criação de uma série de ações integradas para organizar a reabertura gradativa do turismo. O plano prevê ações a serem implementadas ao longo dos próximos 18 meses.