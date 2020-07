Um carro explodiu durante o abastecimento em um posto de combustíveis na manhã de ontem (12). O acidente ocorreu por volta das 11h no estabelecimento que fica na Avenida João Medeiros Filho, Zona Norte de Natal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu devido a uma instalação irregular. Um cilindro de gás natural estava conectado a outro cilindro de gás de cozinha, que não suportou a pressão no momento do abastecimento e explodiu. Três pessoas ficaram feridas.

Esta é a segunda vez este ano, e terceira em 6 meses, que um carro explode em posto de combustível do RN por irregularidades na instalação de gás. Os outros dois casos aconteceram na cidade de Assú, em 25 de dezembro de 2019 e em 9 de fevereiro deste ano.

Veja mais:

Botijão de gás explode e destrói traseira de carro em posto de Assú

Botijão acoplado a cilindro de gás natural explode de novo em Assu







O vídeo mostra o carro estacionado abastecendo quando algumas pessoas se aproximam do veículo. Um motorista que também havia chegado para abastecer foi atingido por estilhaços de vidro no rosto e no braço. Um mulher também teve ferimentos leves.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo que explodiu também se feriu e fugiu do local em seguida, mas não foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil.