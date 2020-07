Fila de pacientes para UTI covid-19 zera pela primeira vez no RN. A fila permaneceu zerada durante todo o domingo. No início da noite, havia apenas um paciente a espera de leito; A taxa de ocupação também ficou abaixo de 80%, meta estabelecida pelo Governo para uma retomada minimamente segura das atividades econômicas; Fátima Bezerra observou que é mais um avanço no enfrentamento à pandemia, mas alertou que não é hora de descuidar.

A fila de pacientes críticos em espera na rede pública de saúde, para ocupação de leitos de UTI Covid-19, esteve zerada no decorrer deste domingo, 12. No início da noite, havia apenas um paciente aguardando vaga.

Esta foi a primeira vez que a fila zerou desde o início da pandemia provocada pela disseminação do novo coronavírus.

A governadora Fátima Bezerra observou que é mais um avanço do RN no enfrentamento à pandemia, mas alertou que “é imprescindível que cidadãos, prefeituras e toda a sociedade continue seguindo as medidas sanitárias de saúde e o isolamento social”.

De acordo com a chefe do executivo, o Governo do RN vem trabalhando para reforçar a rede estadual de Saúde no sentido de associar os cuidados sanitários à ampliação de leitos e, consequentemente, a uma retomada segura das atividades no estado.

Em aproximadamente 120 dias de pandemia já foram abertos 250 leitos de UTI covid. Isso representa 76,8% de toda a estrutura estadual anterior à pandemia.

OCUPAÇÃO

A ocupação de leitos de UTI estava, às 20h deste domingo, abaixo de 80%, que é a meta estabelecida pelo Governo do RN para uma retomada minimamente segura das atividades econômicas.

“Mas, volto a dizer: é importante ressaltar que a participação da sociedade e dos municípios no Pacto pela Vida, seguindo as medidas sanitárias e o isolamento social, são fundamentais para reduzir o contágio e diminuir a pressão na rede de Saúde”, finalizou a governadora.