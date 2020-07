Coronavírus: Eleições do Crea-RN são adiadas pela Justiça Federal

A Justiça Federal suspendeu as eleições do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte (Crea-RN), que aconteceria nesta quarta-feira (15).

A decisão judicial determinou o adiamento da eleição do Sistema Confea/Crea e Mútua, que aconteceria de forma presencial, como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus.

Segundo o Crea, uma nova data para as eleições será divulgada pela comissão eleitoral do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) em breve, respeitando os limites determinados na liminar judicial.

De acordo com o conselho, as medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus seguem sendo adotadas com todos os profissionais.