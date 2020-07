Construção de mini adutora beneficia famílias de comunidades de Caraúbas

Depois de anos dependendo de abastecimento de carro-pipa para ter água em casa, os moradores da comunidade Lages e Livramento, em Caraúbas, finalmente conseguiram uma adutora e distribuição de água para todas as residências.

O acesso ao bem trouxe não só dignidade e qualidade de vida, mas permitiu a implantação dos quintais produtivos nas casas, por meio dos quais eles estão colhendo alimentos livres de agrotóxico para a própria subsistência.

O projeto utiliza um sistema de reuso de águas cinzas, que aproveita a água dos chuveiros, lavatórios, pia da cozinha, tanque ou máquina de lavar, que eles conseguem irrigar a plantação. Já foram colhidos mamão, banana, coco e hortifrutigranjeiros.

O investimento do Governo do Estado na comunidade incluiu a perfuração de um poço tubular e construção de uma mini adutora, que leva água até a casa de 16 famílias. Como contrapartida ambiental, houve a implantação dos quintais produtivos em cada residência com sistema de reuso.

O projeto foi implantado através do Governo Cidadão e da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), com recursos do Banco Mundial.

O investimento de R$ 235.402,00 trouxe segurança hídrica para a comunidade, que já havia tentado sobreviver à base de poços e cisternas, sem sucesso. Com a plantação no quintal de casa, a segurança alimentar também está garantida.