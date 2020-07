Primeira etapa de obras do ginásio de esportes de Tibau será concluída

A construção da primeira etapa de obras do Ginásio de Esporte do município de Tibau será concluída em breve.

Nesta semana, o prefeito Josinaldo Marcos de Souza (PSDB) “Naldinho”, assinou a ordem de serviço para serviço de finalização do trabalho envolvendo a primeira fase do projeto.

Os recursos são da ordem de R$ 711.107,23, sendo mais de 70% investidos com recursos próprios do município e 30% do Governo Federal.

Na assinatura da ordem de serviço, o prefeito Naldinho salientou que o ginásio faz parte de investimentos da Administração para estruturar ainda mais o município e é um equipamento importante para os desportistas da cidade.

O ginásio de esportes será localizado na Rua 22 de Dezembro, no terreno do antigo estádio de futebol.