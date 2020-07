Elenco do Flamengo é suficiente para repetir ano histórico?

Após um ano histórico, somando a conquista do Brasileirão com a Copa Libertadores, os flamenguistas se questionam agora como será o ano seguinte. Será que o atual elenco será tão forte quanto do ano passado? Além disso, como seria um time sem o técnico Jorge Jesus, que parece estar mais próximo de um acordo com o Benfica?

Todas essas questões são válidas e fazem com que a temporada 2020 do Flamengo seja muito aliciante e desafiante. Segundo informações, recentes os jogadores e a equipe técnica teriam acordado ficarem juntos mais uma temporada, com o principal objetivo de se tornarem campeões mundiais. Mas será esse compromisso será seguido até ao final?

Não há dúvidas que o Flamengo está fazendo um grande esforço econômico para manter seus principais craques, tendo até contratado Gabigol ao Inter. Porém, como se sabe competições como o Brasileirão ou a Copa Libertadores são umas das mais competitivas de todo o mundo, sendo quase impossível repetir suas vitórias em anos consecutivos. Leia mais sobre o Flamengo grátis, para se manter sempre atualizado.

Como está o elenco para o “ataque” à temporada 2020

De fato, tirando a venda de Reinier ao Real Madrid, a principal estrutura do Flamengo campeão em 2019 se manteve. Mesmo com muitos rumores que Pablo Marí, Gerson, Bruno Henrique e até mesmo o Gabigol poderiam rumar para times europeus, a verdade é que esses craques – que

tiveram papéis fundamentais para as conquistas -, decidiram se manter no Flamengo por mais um ano.

O mesmo aconteceu com Jorge Jesus, que renovou, em junho, até 2021. Porém, as dúvidas sobre sua permanência ainda se mantêm bem vivas, o que poderá fazer com que o elenco se desestabilize um pouco, mesmo tendo mantido sua estrutura. A dúvida estará portando como a diretoria poderá

passar tranquilidade a todos seus jogadores.

Isso porque, em termos de qualidade individual e coletiva, o Flamengo parece estar pronto para o “ataque” a essa nova temporada. Desde o início do ano, o “banco” do Flamengo já contribuiu para 30% dos gols totais do time, uma estatística importante e que mostra claramente a profundidade e qualidade presentes no elenco flamenguista.

Início de temporada tem sido de altos e baixos

De fato, a entrada do Flamengo na temporada 2020 foi uma continuação do ritmo de vitórias que esteve bem presente em 2019. Com vitórias atrás de vitórias no Campeonato Estadual, Flamengo acabou só desiludindo recentemente, quando perdeu nos pênaltis a final da Copa do Rio, contra eterno rival Fluminense.

Em um jogo muito equilibrado, muitos comentaristas garantiram que, desde que Jorge Jesus entrou no time, esse foi um dos jogos mais fracos do Flamengo. Ora, ainda assim, o Flamengo só perdeu essa final no desempate nos pênaltis, tendo o próprio Jorge Jesus garantido, na coletiva de imprensa, que o “Fluminense jogou para não perder por muitos”.

A verdade é que, avaliando pela resposta dos jogadores do Flamengo nas redes sociais, o elenco está pronto para disputar a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Apesar de não terem usado o termo vingança, não há dúvidas que, jogar uma semana depois da final perdida, poderá dar uma motivação extra a todos os jogadores.

Entrará com o pé direito no Brasileirão?

Mais do que os Campeonatos Estaduais, o primeiro teste à qualidade desse novo elenco do Flamengo será no final de semana de 9 de agosto – data já anunciada pela CBF para o início do Brasileirão. Com as primeiras rodadas, dará para entender rapidamente se o nível de jogo subiu ou se esse elenco terá que passar por muitas dificuldades para poder pensar em conquistas em fevereiro de 2021.

Enquanto o Brasileirão não recomeça, tal como a Copa do Brasil ou a Copa Libertadores, os flamenguistas estão torcendo para que seus principais jogadores se mantenham a um elevado nível de performance. Bem como, que o técnico Jorge Jesus cumpra seu contrato até 2021.