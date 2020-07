114 balanças industriais passam por verificação em Mossoró e Baraúna

Um total de 114 balanças industriais, localizadas em fazendas de fruticultura dos municípios de Mossoró e Baraúna passaram por fiscalização neste mês de junho.

A verificação dos equipamentos foi realizada nos dias 1º, 07 e 14 de julho, por técnicos do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte (IPEM-RN).

De acordo com o Instituto, todos os equipamentos, que devem ser verificados anualmente, foram aprovados, pois estavam em conformidade com as exigências da regulamentação do Inmetro. As balanças inspecionadas comportam cargas de 15 kg a 3000 kg.

“Mesmo com a diminuição dos atendimentos por causa da Covid-19, estamos dando continuidade a algumas verificações pontuais e agendadas, já que é preciso continuarmos atentos e garantindo a proteção do cidadão nas suas relações de consumo”, explicou o diretor geral do órgão, Theodorico Bezerra Netto.

Ele também contou que a verificação de instrumentos como balanças, medidores de pressão arterial (esfigmomanômetros), bombas de combustíveis, bombas medidoras de combustíveis e medidores de velocidade continuam sendo realizadas.

“Os atendimentos estão sendo prioritários para: farmácias de manipulação; clínicas médicas, hospitais e postos de saúde; postos de combustíveis, supermercados e indústrias que possuam balanças rodoviárias”, disse.

As solicitações para verificação de instrumentos podem ser feitas diretamente ao Setor Operacional do órgão pelo email: operacional.ipem@gmail.com.