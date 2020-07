Gasolina tem aumento de 4% e diesel de 6% nas refinarias nesta sexta, 17

A Petrobras anunciou mais um reajuste no preço dos combustíveis na refinaria. A gasolina terá aumento de 4% e o diesel, elevação de 6%. Os novos valores passaram a vigorar nesta sexta-feira (17).

Com o novo reajuste, 22º no ano, sendo a 10ª elevação, o litro da gasolina passará a custar R$ 1,725 nas refinarias. Em julho, é o terceiro aumento seguido e, desde 7 de maio, o combustível tem subido religiosamente uma vez por semana. No ano, ainda acumula queda de 10,2%

O último aumento do diesel foi anunciado no primeiro dia de julho, de 6%, quando passou a custar, para as distribuidoras, R$ 1,72 por litro. Com o novo reajuste, de mais 6%, o valor passa a ser de R$ 1,83 por litro de diesel. No acumulado do ano, a redução do preço é de 21,5 %.

Segundo a estatal, este ano, foram 22 reajustes no litro da gasolina e 17, no do diesel, sendo 10 aumentos e 12 reduções para o primeiro e seis aumentos e 11 reduções no litro do segundo.