Petrobras vai doar 65 mil litros de combustível transporte médico no RN. O diesel e gasolina serão usados exclusivamente no abastecimento de ambulâncias e veículos de transporte de equipes médicas, além de atender às demandas das unidades de saúde do Estado. A iniciativa visa auxiliar no combate à pandemia de Covid-19 no RN

A Petrobras vai doar um total de 65 mil litros de diesel e gasolina ao longo dos próximos dias, para auxiliar no combate à pandemia de Covid-19 no Rio Grande do Norte.

O combustível será usado exclusivamente para abastecimento de ambulâncias e veículos de transporte de equipes médicas, além de atender às demandas das unidades de saúde do Estado.

A primeira remessa será entregue nesta quarta-feira (22) no posto de propriedade do Governo do RN, localizado às margens da BR 101, em Natal.

"O Governo do Estado vem envidando esforços no combate ao novo coronavírus. Nossa demanda de transportes na área da saúde aumentou exponencialmente durante a pandemia. Por isso, essa doação de 65 mil litros de combustível pela Petrobras é muito bem-vinda", afirma a governadora Fátima Bezerra.

Para a secretária estadual da Administração, Virgínia Ferreira, essa doação representa um reforço importante e que vai auxiliar o Estado no transporte de profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente contra a Covid-19.

“Diante do atual cenário epidemiológico da pandemia provocada pelo novo coronavírus, essa ação solidária da Petrobras se mostra imprescindível para contribuir com a efetivação das medidas de enfrentamento elaboradas pelo Governo do Rio Grande do Norte”, declara.

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) encaminhou ofício solicitando apoio institucional quanto à doação combustível para utilização de forma exclusiva na área da saúde no Estado.

O pedido levou em consideração o consumo médio pelas unidades móveis da Secretaria Estadual de Saúde Pública nos últimos meses e as projeções de necessidade de combustível para o restante do ano.

"A companhia prontamente atendeu ao nosso chamado. São gestos como esse que reconhecemos a solidariedade e o compromisso da sociedade no combate ao Covid-19", reitera Virgínia Ferreira.

Serão doados ao Rio Grande do Norte, com apoio da BR Distribuidora, 35 mil litros de diesel e 30 mil litros de gasolina. A iniciativa faz parte de uma série de contribuições da Petrobras para ajudar o país a enfrentar e combater o novo coronavírus.

No total, a companhia doará mais de 3 milhões de litros de combustíveis para todos os estados brasileiros, com a intenção de visando garantir uma logística eficiente no transporte de profissionais de saúde, insumos e pacientes, bem como a manutenção dos hospitais de campanha existentes nos estados.

De acordo com a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso, desde o início da pandemia, a companhia tem concentrado esforços em amparar a sociedade brasileira para atravessar esse momento.

"Acreditamos que a doação de combustível ajudará os estados na locomoção de pacientes e equipes de saúde, e também na geração de energia para hospitais de campanha".