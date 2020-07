Apodi: Contador propõe reverter riquezas naturais do município em empregos

Na opinião de Railton Diógenes, que é pré-candidato a vereador, é preciso debater as potencialidades naturais do município, que são muitas, e elaborar leis que possibilitem mais oportunidades de empregos para os jovens apodienses.

A Câmara de Vereadores do município de Apodi, no interior do Rio Grande do Norte, possui 13 vereadores e este ano pelo menos 5 cadeiras devem mudar. É que se espera pelos cálculos dos principais articulares políticos do município, que tem cerca de 35 mil habitantes.



Rico na produção agropecuária, Apodi é um dos maiores produtores de mel de abelha e água mineral da região. O território do município tem solo fértil na chapada e nos baixios e um reservatório que pode armazenar até 600 milhões de metros cúbicos de água.

Entretanto, a população como um todo, tanto da cidade como da zona rural, enfrenta problemas com o desemprego, em especial para os mais jovens, quando conclui o período escolar.

É que o observa, com preocupação, o contador Railton Diógenes, ex-secretário de Finanças do município de Apodi na gestão do atual prefeito Alan Silveira. Na opinião do profissional, é preciso criar leis que proporcione a geração de empregos para os jovens.

E conforme explica o contador, o caminho para reverter as riquezas do município em benefício de seu povo é o debate político. Ele entende que é a política que permite o amadurecimento das ideias e a construção de bons projetos em prol do coletivo.

O seu nome cresceu naturalmente no setor político local, chegando a ser cogitado para assumir o posto de vice-prefeito na campanha de reeleição do atual prefeito Alan Silveira, que é amigo pessoal e para quem colaborou como secretário de finanças.

Nascido e criado na região da Areia em Apodi, Railton Diógenes vem de família que deu forte contribuição no debate político sadio no passado. Seu avô, conhecido por Raimundinho Marcolino, foi vereador na década de 90.

Ao admitir sua pré-candidatura, Railton Diógenes reconhece que enfrentará dificuldades para conquistar uma das 13 cadeiras da Câmara Municipal, mesmo com a boa aceitação do seu nome. O seu trabalho consiste em ouvir a população que, na opinião dele, é a base de qualquer projeto político.